Ski Alpin: Aufholjagd! Deutsche setzt überraschendes Ausrufzeichen beim Weltcup-Finale

„Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe versucht, Gas zu geben, das ist mir gelungen“, sagte Hilzinger, die nach einem „verbremsten“ ersten Lauf „nicht damit gerechnet“ hatte, noch so weit nach vorne fahren zu können. Ihre beste Platzierung war bislang ein achter Rang beim Slalom im Januar in Flachau/Österreich gewesen. Für das Saisonfinale hatte sie sich als bis dahin 25. im Weltcup gerade so qualifizieren können.