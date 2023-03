Ski Alpin: Nach Paukenschlag! Neuer Job für Shiffrins Ex-Coach

Nach sieben Jahren an der Seite von Ski -Superstar Mikaela Shiffrin wendet sich Mike Day nun dem Nachwuchs zu.

Wie die Mount Mansfield Academy (MMA) in Vermont mitteilte, wird der ehemalige US-Coach den Posten als Direktor für Athletenentwicklung übernehmen.

„Wir freuen uns sehr, Mike in der MMA-Familie willkommen zu heißen“, zeigte sich MMA-Vorstand Igor Vanovac erfreut und fügte hinzu: „Seine jahrelange internationale Erfahrung auf höchstem Niveau des Sports wird für unsere Schülersportler von unschätzbarem Wert sein.“

Day hat dabei die Aufgabe, sowohl Trainingseinheiten in allen Altersklassen zu übernehmen, als auch das Trainerteam weiterzuentwickeln. Laut MMA sind aktuell über 260 Schüler im Programm eingeschrieben.

„Ich habe mich entschieden, mit einer neuen Führung in meinem Team in die nächste Phase meiner Karriere zu gehen“, teilte die Rekord-Weltcupsiegerin in einer Stellungnahme mit. Anschließend erklärte auch der US-Ski- und Snowboard-Verband die Zusammenarbeit mit Day, dessen Engagement 2016 begann, für beendet.