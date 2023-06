Ski Alpin: DSV-Star Thomas Dreßen im Baby-Glück

Dreßen vom Verletzungspech verfolgt

Der Speed-Spezialist plagte sich in der Vergangenheit regelmäßig mit Beschwerden an der Hüfte sowie an den Knien herum. Auch im Winter 2022/23 musste der gebürtige Bayer verletzungsbedingt immer wieder kürzertreten. So ist der letzte seiner bislang fünf Weltcup-Siege bereits über drei Jahre her.