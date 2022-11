Ski Alpin: Nächstes Comeback des ewigen Pechvogels Thomas Dreßen

Und klar, sagte Dreßen, „ich freue mich sehr, dass es nach so langer Pause für mich jetzt am Freitag endlich losgeht mit dem Rennfahren.“ Nach der Abfahrt am Freitag folgen in Lake Louise am Samstag und am Sonntag noch Super-G-Rennen, dann wird Dreßen, dann werden auch die Kollegen wie Romed Baumann, Josef Ferstl oder Andreas Sander wissen, wo sie denn stehen nach ihrer Vorbereitung im Sommer in Chile und nun in Colorado. (DATEN: Weltcup-Kalender)