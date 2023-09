"Einfach pures Chaos": Ski-Legende Wasmeier rasiert Weltverband - Präsident "fährt Ding gegen die Wand"

Das große Streitthema im Wintersport ist die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz. Zahlreiche Superstars der Szene wie Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde wollten im letzten Winter mit einem offenen Brief Druck auf den Ski-Weltverband (FIS) ausüben . Auch Ex-Biathlon-Dominatorin Laura Dahlmeier forderte, dass „alle anpacken und an die Zukunft denken“.

Fragwürdige Klimabilanz des Ski-Verbands

Unter anderem für Irritation sorgt die Interpretation der FIS, die sich und ihre Wettbewerbe als „klimapositiv“ bezeichnet. Für die angeblich positive Klimabilanz soll eine Regenwald-Initiative in Zusammenarbeit mit der NGO Cool Earth sorgen, welche in Südamerika tätig ist. Vorsitzender dieser Organisation ist ein gewisser Johan Eliasch.

Ski-Präsident Eliasch „fährt das Ding an die Wand“

Spürbare Verbesserungen seien laut Wasmeier auch bei der Anpassung des Rennkalenders möglich. Die alpinen Athleten starten schon im Oktober in Sölden in die Saison, dazu kommen zwei USA-Reise am Anfang und am Ende der Saison.