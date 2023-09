Ski-Alpin-Star Nadia Fanchini: Baby-Glück nach Tragödie um Schwester Elena

Die dreimalige Junioren-Weltmeisterin zählte in den Speed-Disziplinen zu den besten alpinen Ski-Läuferinnen der Welt. Ihren größten Erfolg feierte die frühere Rivalin von Maria Höfl-Riesch und Lindsey Vonn 2013 bei der WM in Schladming, als sie in der Abfahrt Silber hinter Marian Holland und vor Höfl-Riesch gewann.