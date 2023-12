Ski alpin, Abfahrt in St. Moritz: DSV-Hoffnung Emma Aicher begeistert! Shiffrin unaufhaltsam

„Ich hoffe, es geht in der Richtung weiter, das wäre schon schön“, sagte Aicher in der ARD .

Ski alpin: Emma Aicher trumpft groß auf

Im Super-G am Freitag hatte lediglich Rang 26 belegt und danach von einer „vermurksten“ Fahrt gesprochen. Zufrieden aber war sie auch diesmal nicht. Die Platzierung „ist nicht das wo ich hin will, aber nach gestern ganz in Ordnung“, sagte sie in der ARD.