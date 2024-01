Pinturault schwer gestürzt! Helikopter-Abtransport - Sorge um frischgebackenen Vater

Der Super-G in Wengen ist am Freitagmorgen von einem schweren Sturz überschattet worden. Alexis Pinturault war auf der berühmt-berüchtigten Lauberhorn-Strecke lange mit der zweitschnellsten Zwischen-Zeit unterwegs, kam dann aber am Silberhornsprung in Rücklage und konnte die Landung nicht mehr stehen.