Baby-Freuden bei Ski-Superstar: Grund für Absage war die Geburt der Tochter

Ski-Legende Vonn unter Gratulanten

Schnell fanden sich in Lindsey Vonn, Anna Veith und Marco Schwarz prominente Gratulanten, die den Pinturaults ihre Glückwünsche ausrichteten.

Straßer verpasst Podium in Adelboden

Eigentlich war der Geburtstermin erst auf den Februar datiert, dann setzten in Adelboden allerdings die Wehen bei Pinturaults Frau ein. Für die Geburt seiner Tochter hatte der dreifache Weltmeister Pinturault auf den Riesenslalom in Adelboden verzichtet, Olympe kam am Samstag auf die Welt.