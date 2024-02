Ski Alpin: Zoff um WM 2027! Weltverband droht mit WM-Entzug

Neuer Wirbel im Ski Alpin! Neben der weiterhin andauernden Diskussion um den Terminkalender ist im Rahmen der Frauen-Rennen in Crans Montana ein neuer Konflikt an die Öffentlichkeit gelangt.

Die FIS, die bei der WM-Entscheidung auf finanzielle Zusagen sowohl des Schweizer Nationalverbandes als auch des Kantons Wallis und der Kommune vertraut hatte, stellte daraufhin zum Wochenende auf ihrer Internetseite eine Neuvergabe der WM-Wettbewerbe in Aussicht: „Wenn Swiss Ski seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, wird die FIS keine Alternative haben außer die Ernennung eines anderen Ausrichters für die WM 2027.“

WM 2027: Schweiz schießt gegen die FIS

Diese Situation ist augenscheinlich auch der Grund für die bisherigen Verzögerungen bei der Unterzeichnung des Vertrages über die Ausrichtung der WM in drei Jahren.

Angesichts des mutmaßlichen Täuschungsversuchs der Eidgenossen im Vergabeverfahren - und dem damit verbundenen Betrug an den Mitbewerbern - stellte die FIS seine Schweizer Mitgliedsorganisation öffentlich an den Pranger: „Die Bestätigungen für Garantieerklärungen sind vollständig gefälscht gewesen. Einem Kandidaten, der gefälschte Bewerbungsunterlagen abgegeben hat, eine Ausnahmeregelung zu gewähren, würde die Integrität des Bewerbungsprozesses und letztlich den Skisport beschädigen.“

Der stellvertretende Geschäftsführer von Swiss Ski, Diego Züger, wehrt sich im Blick gegen die Anschuldigungen. „Wir weisen den Vorwurf der FIS, in der Kandidaturphase abgegebene Versprechungen nicht einzuhalten, in aller Form zurück“, meint er. Zudem seien in dem Statement des Weltverbandes zahlreiche Sachverhalten dargelegt, die „schlicht nicht der Wahrheit entsprechen“.