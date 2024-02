Kilde lässt Weltcup-Rückkehr offen

Kilde lässt Zukunft offen

Aleksander Aamodt Kilde kämpft sich nach seinem schweren Sturz beim Abfahrtsrennen in Wengen zurück in den Alltag. Ob er in den Weltcup zurückkehrt ist noch offen.

Abtransport mit dem Hubschrauber in Wengen

© AFP/SID/MARCO BERTORELLO