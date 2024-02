Slalom in Chamonix: Straßer leistet sich Patzer

Skirennläufer Linus Straßer ist beim Slalom in Chamonix als Jäger gefragt. Der Sieger der jüngsten beiden Torläufe in Kitzbühel und Schladming kam auf dem viel flacheren und leichter zu fahrenden Hang in den Savoyer Alpen weniger gut zurecht und hat schon 1,24 Sekunden Rückstand auf den führenden Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich. Zum Podium fehlen Straßer 0,84 Sekunden.