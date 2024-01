Wahnsinn: Linus Straßer gewinnt nach Kitzbühel auch in Schladming

Skirennläufer Linus Straßer ist offensichtlich in der Form seines Lebens. Drei Tage nach seinem Triumph in Kitzbühel legte der 31 Jahre alte Münchner vor 25.000 Zuschauern mit seinem grandiosen zweiten Sieg beim Nachtslalom in Schladming nach.

Straßer hat nun fünf Weltcup-Rennen gewonnen, beim „Night Race“ auf der Planai war der Olympiazweite mit der Mannschaft bereits 2022 erfolgreich gewesen.

Bei anhaltendem Regen verwies Straßer Timon Haugan aus Norwegen (+0,28 Sekunden) und Clement Noel aus Frankreich (+1,02) auf die Plätze zwei und drei.

Der Deutsche hatte zum ersten Mal in seiner Karriere bereits nach dem ersten Lauf knapp in Führung gelegen, dabei profitierte er ein wenig vom Regen, der nach seiner Fahrt einsetzte. Sebastian Holzmann belegte Rang 19 (+2,76), der WM-Fünfte fuhr damit zum sechsten Mal in Serie in die Punkteränge.

