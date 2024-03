"Fast aufgegeben!" Konkurrentin motzt gegen Shiffrin

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere gewann Lara Gut-Behrami den Gesamtweltcup im Ski alpin. Dabei profitierte die Schweizerin auch vom zwischenzeitlichen Ausfall der Dominatorin Mikaela Shiffrin.

Dieser Umstand sorgt nach dem Saisonende allerdings für Wirbel. „In jenem Moment, in dem Shiffrin hätte antreten sollen, ist sie nicht angetreten“, polterte Federica Brignone jüngst in der italienischen Zeitung La Repubblica.

Die Italiener stößt sich vor allem an ihrer Absage für die Rennen in Zauchensee. In der österreichischen Alpenstadt verpasste Shiffrin zwei Super-Gs und eine Abfahrt.

„Ich fühle mich noch nicht zu hundert Prozent fit und werde mich nun auf meine Genesung konzentrieren“, erklärte sie damals.

Ski-Star mit üblen Verdacht

Brignone hat derweil einen anderen Verdacht. „Ich glaube, Mikaela hat fast aufgegeben, um nicht gegen Lara kämpfen zu müssen“, motzte sie.

In Abwesenheit von Shiffrin sammelte Gut-Behrami mit einem Sieg und einem dritten Platz in den Super-G-Wettbewerben und Rang sechs in der Abfahrt wichtige Punkte im Kampf um die große Kristallkugel.

Für Brignone lief es derweil mit den Positionen vier, zwölf und 14 alles andere als rund, sodass der Rückstand auf die Schweizerin anwuchs. Am Ende fehlten ihr als Zweite im Gesamtweltcup 135 Zähler auf die Schweizerin.