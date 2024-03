Ski alpin: Wetter-Chaos in Kvitfjell! Super-G ersetzt Abfahrt

Schneefall, Nebel und Regen verhinderten am Freitag das Abfahrtstraining der Frauen im norwegischen Kvitfjell.

Als Folge wird am Samstag (11.00 Uhr) statt der Abfahrt ein Super-G stattfinden. Das Rennen dient als Ersatz für den am vergangenen Wochenende in Val di Fassa (Italien) ausgefallenen Super-G.