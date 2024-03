"Unglaublich!" Ski-Alpin-Ass nach Comeback von Fußball-Superstar überrascht

Die Nachricht von seiner Rückkehr hat eingeschlagen wie eine Bombe: Lucas Braathen kehrt in der kommenden Saison in den Ski-Alpin-Zirkus zurück.

Der Slalom-Spezialist, der wegen eines Zoffs mit dem norwegischen Skiverband seinen Rücktritt vor dem Winter verkündet hatte, wird fortan für Brasilien an den Start gehen. Und auch einer der größten Sportstars der Welt drückt ihm dabei die Daumen.

Neymar mit Videobotschaft für Lucas Braathen

Braathen, Sohn einer brasilianischen Mutter, hat am Donnerstag eine besondere Video-Botschaft offenbart, die ihm Neymar geschickt hat. „Willkommen zurück im Zirkus. Ich bin so froh, dass du zurück bist. Vor allem jetzt, wo du jetzt die brasilianischen Farben repräsentieren wirst. Viel Glück“, sagte der brasilianische Star-Stürmer in einem Video, das Braathen auf seinem Instagram-Kanal teilte.