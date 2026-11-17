Die Slalom-Siegerin von Levi ignoriert bei der Namensgebung für ihr Patentier eine Fan-Abstimmung und ehrt ihren Lieblingsschauspieler.

Das Geheimnis ist gelüftet – und Emma Aicher stößt damit manchen Fans sicher ein bisschen vor den Kopf. Das Rentier, das von Deutschlands Ski-Shootingstar nach dem Slalom-Sieg von Levi als Patin übernommen worden war, hört ab sofort auf den Namen „Adam“. Das gab Aicher auf Instagram bekannt.

„Oooookay, vielleicht werde ich jetzt ein paar Leute enttäuschen, aber darf ich euch den gutaussehenden jungen Kerl Adam vorstellen?“, schrieb Aicher am Dienstagmorgen zu einem Beitrag mit einigen Fotos des Tieres. Es ist eine Hommage an ihren Lieblingsschauspieler Adam Sandler. Im Oktober hatte Aicher in der ARD verraten, dass sie den Hollywood-Star gerne mal als „Schatten“ an einem Filmset begleiten würde, weil sie ihn „ganz cool“ und „witzig“ finde.

Unmittelbar nach ihrem Triumph in Finnland hatte die 23-Jährige bekannt, sie habe sich noch keinen Namen für das Rentier überlegt und werde dies nachholen. Dafür bemühte sie die Netzgemeinde und ließ sie zwischen Adam, Lasse und Pü wählen. Vorne lag eigentlich Lasse – aus gutem Grund: Vor einem Jahr hatte Aicher auf die Frage, wie sie ein Rentier bei einem möglichen Sieg in Levi nennen würde, noch diesen Namen genannt.