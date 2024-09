Horror-Unfall mit Lift: 13 Jahre altes Ski-Talent bleibt wohl gelähmt

Seine Tochter befand sich am 31. August im schweizerischen Saas-Fee beim Training, als sie am Vormittag mit dem Lift in Richtung Bergstation unterwegs war und sich offenbar ihr Bügel mit einem auf der anderen Seite abwärts fahrenden, defekten Bügel verhedderte.

Lily Kunstadt inzwischen nach Ottawa verlegt

Nach dem Vorfall wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus in Lausanne geflogen und rund sieben Stunden notoperiert. Am vergangenen Sonntag wurde Kunstadt nach Kanada transportiert, liegt seitdem in ihrer Heimatstadt Ottawa im Children‘s Hospital of Eastern Ontario, einem großen Kinderkrankenhaus.