Bei Comeback: Hirscher ohne Erwartungen in Sölden

2051 Tage nach seinem bislang letzten Weltcup-Rennen kehrt Marcel Hirscher in den Skizirkus zurück - große Erwartungen hat der einstige Dominator vor seinem Comeback in Sölden aber nicht. "Es bringt mich nicht weiter, wenn ich spekuliere", sagte der 35-Jährige vor dem Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/BR und Eurosport): "Sölden wird mir eine erste Einschätzung erlauben."