Dieses brisante Thema spaltet den Ski-Zirkus

Bei Felix Neureuther kribbelt es. Abfahrer, „und zwar für Jamaika“, scherzte der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer angesichts des aufsehenerregenden Comebacks seines einstigen Rivalen Marcel Hirscher, das wäre was für ihn! Er vermisse das „Gefühl, wenn du oben am Start stehst und unten brennt die Hütte“. Aber, ach, der geschundene Körper verbiete eine Rückkehr, „ich bin nicht mehr in der Lage dazu“, sagte er seufzend.