Ski-Legende über Lindsey Vonn: „Wenn sie das macht, hat sie einen Vollschuss!“

Trotz künstlichem Kniegelenk möchte Lindsey Vonn ein Comeback auf Skiern geben. Mitte Dezember in Beaver Creek (USA) soll sie als Vorfahrerin starten, um danach wieder Rennen zu fahren .

Vonns Verletzungshistorie „ein Wink des Schicksals“

Erst am Freitag hat Vonn ihren 40. Geburtstag gefeiert. Bereits während ihrer Karriere hatte sie mit schlimmen Verletzungen zu kämpfen. „Ihre Verletzungshistorie ist ein Wink des Schicksals“, sagte Klammer dem Schweizer Blick ergänzend. Dabei dachte er an den tragischen Fall von Bill Johnson. Der amerikanische Skifahrer wollte sich im Alter von 40 Jahren für die Olympischen Spiele 2002 qualifizieren, was fatale Folgen hatte: Er verunglückte schwer und war bis zu seinem Tod 2016 ein Pflegefall.