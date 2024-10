Kuriose Regel für Ski-Stars: Heulen kostet!

Dass im alpinen Skisport bei Athletinnen und Athleten auch mal Tränen fließen, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Zuletzt gesehen am vergangenen Wochenende bei der Schweizerin Lara Gut-Behrami, die beim Weltcup-Auftakt in Sölden nicht starten konnte. In anderen Nationen scheinen solche Emotionen allerdings weniger willkommen zu sein.