Nach Horror-Sturz! Ski-Star hatte Amputations-Angst

Aleksander Aamodt Kilde kämpft nach seinem schlimmen Sturz in der vergangenen Saison um sein Comeback. Nun enthüllt seine Verlobte Mikaela Shiffrin schlimme Details aus der Zeit kurz nach dem Sturz.

Aleksander Aamodt Kilde kämpft nach seinem schlimmen Sturz in der vergangenen Saison um sein Comeback. Nun enthüllt seine Verlobte Mikaela Shiffrin schlimme Details aus der Zeit kurz nach dem Sturz.

Der schlimme Sturz von Ski-Superstar Aleksander Aamodt Kilde war einer der Schockmomente im vergangenen Winter. Der Norweger war bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer gestürzt und musste anschließend mehrfach operiert werden.

„Es standen zehn Chirurgen da, sie haben alles versucht, um ihn wieder zusammenzuflicken. Es war alles sehr hektisch, und ich wusste: Das ist jetzt ein lebensbedrohlicher Moment“, erinnerte sich Shiffrin in einem Interview mit der Schweizer SonntagsZeitung .

Da der Norweger aufgrund der starken Medikation seine Beine nicht mehr spürte, begannen in der Folge die bangen Momente des Wartens. „Deswegen war er total verängstigt. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Er hatte Angst, nach unten zu schauen, weil er sich nicht sicher war, ob sein Bein überhaupt noch dran ist“, sagte Shiffrin.

Kilde: „Bin überzeugt, dass ich zurückkomme“

Bei seinem Sturz hatte sich Kilde schwer an der Schulter verletzt und zudem mit seinem Ski seine rechte Wade aufgeschlitzt und dabei den Nerv in seinem Bein durchtrennt. Weil die Verletzungen so schwer waren und seine Muskulatur zwischenzeitlich gelähmt war, musste der Norweger nach den Operationen 45 Tage im Rollstuhl sitzen.