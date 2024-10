Ski alpin: Sensations-Aus bringt Experten aus der Fassung!

Beim Weltcupstart in Sölden scheitert Marco Odermatt bereits nach wenigen Toren. Ein Sturz stoppt den Dominator der letzten Saison.

Beim Weltcupstart in Sölden scheitert Marco Odermatt bereits nach wenigen Toren. Ein Sturz stoppt den Dominator der letzten Saison.

Der Weltcup-Auftakt der Männer in Sölden hatte bereits nach wenigen Sekunden seinen ersten Paukenschlag. Der Dominator der vergangenen Saison, Marco Odermatt, verlor beim Riesenslalom (JETZT im LIVETICKER ) als erster Starter nach wenigen Toren die Kontrolle über den Außenski und stürzte.

Schmelzer war fassungslos: „Erster Durchgang, ausgeschieden, Marco Odermatt. 9 von 10 Rennen letztes Jahr gewonnen. Und jetzt ist er raus. Das ist unglaublich. Das ist die erste Riesen-Überraschung in dieser Saison. Riesen-Überraschung.“

Sein Experten-Kollege Felix Neureuther ergänzte. „Das ist bitter für Odermatt. Er war im Vorfeld unfassbar drauf. So schnell geht‘s.“ Die Geschehnisse wirkten bei Neureuther auch noch wenig später nach. „Ich bin immer noch geschockt von dem Odermatt-Aus“, so Neureuther, als bereits der nächste Läufer fuhr.

Odermatt kaum enttäuscht

Odermatt erklärte sein Aus im BR: „Heute war ich extrem motiviert, am zweiten Tor hab ich gemerkt ‚Jetzt gebe ich Vollgas‘“. Die Enttäuschung über das abrupte Ende hielt sich beim Schweizer in Grenzen. „Es gibt keine Serie, die läuft, es gibt keine Kugel, die zum Greifen nah ist. So locker wie heute bin ich schon seit Jahren nicht mehr gefahren. Ich glaube das hat man gesehen. Wenn man ein bisschen überdreht, kann das passieren.“