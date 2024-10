Rücktrittsgedanken nach Sturzdrama! Superstar zieht Konsequenzen

Zwei Wochen vor Beginn der alpinen Skisaison in Sölden hat Mikaela Shiffrin über Rücktrittsgedanken gesprochen. Wie sie beim Medientag ihres Ausrüsters Atomic enthüllte, sei die Ursache dafür ihr schwerer Sturz bei der Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo im vergangenen Januar gewesen.

Diese Gedanken verwarf die 29-Jährige allerdings bald wieder. „Dann wachst du am nächsten Morgen auf und gehst auf die Piste und denkst: ‚Ich bin motiviert, ich will an den Start gehen‘“, sagte die mit 97 Weltcupsiegen erfolgreichste alpine Skirennläuferin der Geschichte.