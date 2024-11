Höfl-Riesch kann Comebacks der Ski-Stars "nicht verstehen"

„Bei Marcel Hirscher war es in Sölden kein so schlechter Auftritt. Er hat eine Skimarke entwickelt und hat permanent rennmäßiges Training gehabt“, erklärte Höfl-Riesch zudem - und zog den Vergleich zu Vonn: „Das hatte Lindsey in der Form nicht. Aber ich kenne sie lange genug. Sie wird sich das gut überlegt haben.“

Höfl-Riesch schließt eigenes Comeback aus

Eine eigene Rückkehr schloss Höfl-Riesch aus. "Ich wurde schon öfter im Scherz darauf angesprochen. Diese Comebacks werden teilweise ziemlich belächelt. Ich sehe keine Veranlassung dazu, nach zehn Jahren zurückzukehren. Das würde ich niemals machen", sagte die Höfl-Riesch, die 2010 in Vancouver zwei Mal Gold holte. Nach ihrem drittem Olympia-Triumph vier Jahre später in Sotschi beendete sie ihre Karriere.

Es sei immer ein Risiko dabei, „wenn man so ein Comeback wagt“, so Höfl-Riesch, die am Sonntag ihren 40. Geburtstag feiert: „Klar, viele bewundern einen dafür. Und wenn es gut laufen sollte, ist das eine Sensation. Aber die Chancen, dass es so läuft, sind nicht besonders groß. So realistisch muss man sein.“