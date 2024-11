Ski: Nächstes Mega-Comeback fix!

Nach den Gerüchten zuletzt ist es nun offiziell: Fünf Jahre nach ihrem Rücktritt wird Lindsey Vonn wieder Teil des US-Skiteams. Wie die New York Times berichtet, wird Vonn am Freitag ihre Rückkehr ins US-Alpin-Team feiern und mutmaßlich im Dezember wieder wettkampfmäßig im Weltcup fahren. Ein Ziel Vonns sind die Rennen der Frauen in Beaver Creek am 14. und 15. Dezember. Dank ihrer Wildcard als Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin wäre in St. Moritz ein Start sicher.