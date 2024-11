Ski: Die Auferstehung einer tief gefallenen Olympiasiegerin

Katharina Liensberger meldet sich nach einer großen Krise zurück in der Weltspitze. Das einstige Aushängeschild Österreichs durchlebte eine schwere Zeit, aber kommt nun umso stärker wieder zurück.

Katharina Liensberger strahlte im Ziel wie das vielzitierte Honigkuchenpferd. Beim ersten Weltcup-Slalom der Saison landete die Österreicherin am Samstag hinter Ski-Königin Mikaela Shiffrin auf Rang zwei .

Beim ersten Saisonrennen in Sölden vor drei Wochen hatte die 27-Jährige im Riesenslalom einen soliden achten Platz geholt. Liensberger meldete sich gleich beim Saisonstart mit guten Ergebnissen zurück in der Weltelite. „Es scheint, dass die alten Tugenden wieder kommen, dass sie am Tag X zulegen kann“, lobte Chefcoach Roland Assinger die Österreicherin, die eine schwere Krise durchlebte.