Ski-Superstar ratlos: "Selten erlebt, dass ich so daneben bin"

Sein Comeback ist schneller wieder vorbei als gedacht. Beim Weltcup in Gurgl fädelt Marcel Hirscher im ersten Durchgang ein und scheidet aus. Im Anschluss findet der Österreicher deutliche Worte.

Nur 23 Sekunden dauerte das Comeback von Marcel Hirscher beim Slalom in Gurgl. Der mittlerweile unter niederländischer Fahne startende gebürtige Salzburger fädelte im ersten Durchgang ein und schied aus.

„Ich bin sauer, das ist eine Fortsetzung von Levi. So bin ich ein bisschen fehl am Platz - das macht nicht Spaß“, zeigte sich der achtmalige Gesamtweltcupsieger selbstkritisch. Die Resultate seinen nicht die, die er sich vorgestellt hatte: „Das ist eine Erfahrung. Ich habe das selten erlebt, dass ich so daneben bin.“