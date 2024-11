Ski: Vergiftung drohte! Topstar bangte um sein Leben

Ob der Norweger aber nach seinem schweren Sturz am 13. Januar auf der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen überhaupt seine Karriere fortsetzen kann, ist fraglich.

Bei dem Sturz damals kugelte sich Kilde unter anderem die Schulter aus. Nach der OP entzündete sich die Schulter, was ein Comeback in dieser Saison verhinderte.

„Ich stand knapp vor einer Blutvergiftung“

„Ich war unsicher, ob ich zurückkommen kann und will. Es war mir alles zu viel“, gab der Ski-Star unumwunden zu. Trotzdem wolle er es versuchen: „Ich liebe das, was ich tue. Ich spüre nicht nur Leidenschaft für den Sport, sondern auch für den Lebensstil. Jetzt, wo ich monatelang von meinen Teamkollegen getrennt war, merkte ich, dass ich das vermisse.“

Beim Saison-Auftakt in Sölden war Kilde an der Piste und feuerte seine Verlobte Mikaela Shiffrin an. Wann er selbst wieder auf Ski stehen wird, steht derzeit in den Sternen.