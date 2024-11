Überrascht Lindsey Vonn alle? "Noch sauberer, als ich sie in Erinnerung hatte"

In Copper Mountain in den Bergen Colorados arbeitet die US-Legende derzeit an ihrer Rückkehr in den Ski-Zirkus. Doch nicht nur sie zieht in dort ihre Runden, auch die Schweizer Ski-Alpin-Crew nutzt die Pisten zur Vorbereitung, darunter auch Superstar Marco Odermatt. Der Riesenslalom-Weltmeister von 2023 zeigte sich dabei äußerst beeindruckt von dem, was er von Vonn sah.