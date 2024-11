Wildcard in St. Moritz? Vonns Rückkehrplan wird konkreter

Vonn wagt erste Härtetests

Derzeit trainiert sie mit dem US-Team zu Hause in Copper Mountain, am 14. und 15. Dezember will sie als Vorläuferin bei den Weltcuprennen im heimischen Beaver Creek starten. Sollte Vonn in St. Moritz noch nicht dabei sein können, böte sich ein Einstieg bei den Rennen in Cortina d'Ampezzo im Januar an, wo 2026 die Winterspiele steigen - ein weiteres klares Ziel auf Vonns Comeback-Plan.