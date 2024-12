Am Wochenende: Vonn vor Wettkampf-Comeback

SID 06.12.2024 • 08:11 Uhr Die ehemalige Speed Queen will zurück in den Weltcup. Am Wochenende geht sie nun den ersten Schritt.

Es wird ernst: Am Wochenende startet Ski-Alpin-Legende Lindsey Vonn ihr vielbeachtetes Comeback im Wettkampfsport. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichtete, will die 40 Jahre alte US-Amerikanerin am Samstag und Sonntag bei zweitklassigen Rennen des Weltverbandes FIS in Colorado an den Start gehen.

In Copper Mountain, wo Vonn zuletzt auch mit dem US-Team trainierte, stehen am Wochenende Abfahrts- und Super-G-Rennen auf dem Programm. Für Vonn ist es der erste Schritt ihres ehrgeizigen Comeback-Plans: Am 21. und 22. Dezember will sie im Schweizer Nobelort St. Moritz ihr Comeback im Weltcup feiern - um eine gültige Wild Card zu erhalten, benötigt sie allerdings entsprechende Ergebnisse unter anderem bei den Rennen in Colorado.

Die Starts dort dürften auch ein erster Härtetest für ihr künstliches Kniegelenk sein, das Vonns Rückkehr nach jahrelangen Problemen erst ermöglicht. Sollte Vonn in St. Moritz noch nicht dabei sein können, böte sich ein Einstieg bei den Rennen in Cortina d'Ampezzo im Januar an, wo 2026 die Winterspiele steigen - ein weiteres klares Ziel auf Vonns Comeback-Plan.

Die ehemalige Speed-Queen hatte 2019 ihre Karriere nach 82 Weltcupsiegen und mit heftigen Knieproblemen beendet. Vonn gewann in ihrer Laufbahn bislang drei olympische Medaillen - darunter Abfahrtsgold 2010 in Vancouver.

