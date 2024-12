Bauchwunde und Muskeltrauma: Shiffrin auf unbestimmte Zeit raus

Der US-Superstar Mikaela Shiffrin wird wohl länger als befürchtet auf die Rückkehr in den alpinen Skizirkus warten müssen. Wie das US-Team am Sonntag mitteilte, hat die zweimalige Olympiasiegerin bei ihrem Sturz am Samstag im Riesenslalom in Killington/USA „eine Stichwunde auf der rechten Seite ihres Bauches und ein schweres Muskeltrauma“ erlitten.