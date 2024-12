Horror-Diagnose für Ski-Ass

An der gleichen Stelle wie Cyprien Sarrazin stürzte am Freitag auch der Schweizer Josua Mettler im Training auf der Stelvio-Piste von Bormio . Zunächst schien er aber glimpflich davongekommen zu sein. Der 26-Jährige fuhr sogar noch selbstständig die letzten Passagen bis ins Ziel. Nach dem Sturz klagte er allerdings über zunehmende Schmerzen im Knie, die bei einer genaueren Untersuchung schwere Verletzungen offenbarten.

Wie der Schweizer Skiverband Swiss-Ski am Samstagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, hat es Mettler sogar gleich doppelt schlimm erwischt. Die schockierende Diagnose: Kreuzbandriss in beiden Kniegelenken. Zudem erlitt der 26-Jährige jeweils auch einen Riss des Innenbandes sowie des Innenmeniskus. In der kommenden Woche soll er an beiden Knien operiert werden.