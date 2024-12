Hürde gemeistert! Weltcup-Comeback von Vonn rückt näher

Lindsey Vonn schafft einen weiteren Schritt für ihre Rückkehr in den Weltcup. Im Super-G steigert sich der Superstar noch einmal im Vergleich zu ihren Ergebnissen in der Abfahrt.

Die alpine Ski -Legende Lindsey Vonn ist zurück: Die frühere Speedkönigin hat bei ihrem Wettkampf-Comeback in Copper Mountain nach zwei zweitklassigen FIS-Abfahrten auch am Super-G teilgenommen und dort mit Rang 19 und 24 noch besseres Resultate erzielt.

Dies ist ein wichtiger Schritt, um ihre FIS-Punkte zu reduzieren und sich so mit einer gültigen Wildcard für die Super-G-Rennen am 21. und 22. Dezember in St. Moritz zu qualifizieren.