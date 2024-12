Kurz vor Comeback! Vonn sorgt für Entsetzen

Die Speed-Queen macht Ernst: Lindsey Vonn kehrt am Wochenende auf die Rennpiste zurück - und löst damit in der Ski-Szene mitunter Entsetzen aus.

Die Speed-Queen macht Ernst: Lindsey Vonn kehrt am Wochenende auf die Rennpiste zurück - und löst damit in der Ski-Szene mitunter Entsetzen aus.

„Brandgefährlich“ sei ihr Vorhaben, eine „Verarschung“, schlicht „bescheuert“. Deftige Worte zur Comeback-Mission von Lindsey Vonn gab es zur Genüge , ausbremsen lässt sich die einstige Speed-Queen davon nicht: Am Wochenende will Vonn auf der Skipiste stattdessen wieder richtig durchstarten. Trotz der harschen Kritik, und trotz eines mahnenden Beispiels.

Bei den zweitklassigen Rennen des Internationalen Skiverbandes FIS in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado will Vonn beweisen, dass sie noch immer mit den Weltbesten mithalten kann.

In Colorado wird die inzwischen 40-Jährige nach AFP-Informationen bei der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag an den Start gehen.