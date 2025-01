Abfahrt in Kitzbühel heute LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker - wer siegt auf der Streif?

Schon beim Super G hatte es mehrfach folgenschwer gekracht . Die Rennen am Hahnenkamm sind so berühmt wie berüchtigt.

So können Sie die Abfahrt auf der Streif live verfolgen:

Kitzbühel forderte schon erstes Opfer

Der Rettungshubschrauber war im Dauereinsatz. Diesmal musste er schon beim Training am Mittwoch aufsteigen und unter anderem Jacob Schramm vom Berg holen: Der Oberfranke zog sich in beiden Knien Kreuzbandrisse zu.

Legendäres Streif-Rennen: Viele Stars sind nicht dabei

Allein die Abfahrer zählen bereits zwei Dutzend Verletzte seit Saisonstart. „Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf“, so FIS-Renndirektor Markus Waldner in Wengen. Das Material sei „extrem ausgereizt, vielleicht haben wir die Grenze schon überschritten“, sagte er und betonte: „Es muss wirklich was passieren, kurzfristig und langfristig. Wir müssen an jeder Schraube ein bisschen drehen.“