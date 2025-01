Deutscher Slalomstar schießt gegen eigenen Trainer

Mit einem verkorksten zweiten Durchgang hat Linus Straßer am Mittwoch beim Nachtslalom von Schladming die große Chance auf seinen dritten Sieg (nach 2022 und 2024) im österreichischen Ski-Mekka vergeben.

Nachdem er als Führender in den zweiten Lauf gestartet war, kam er mit dem Kurs nicht zurecht und fiel noch auf Platz 4 zurück. Brisant: Ausgerechnet sein Trainer Stefan Kogler hatte den Kurs gesteckt, was Straßer im Ziel wütend machte.

Straßer trotz persönlichem Top-Ergebnis verärgert

Dennoch legte er nach: „Es ist einfach unverständlich. Wir haben nicht so viel Gute, dann bist du mal in der Position. Bei der WM war es genau dasselbe, ich probiere nichts Besonderes zu machen, dann erwarte ich das von meinen Trainern auch. Wenn du schon den Vorteil hast und dann so herschenkst … aber sei‘s drum.“