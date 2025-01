Lindsey Vonn stürzt erneut - Siegerin erschocken

Comeback-Queen Lindsey Vonn hat bei ihrer vielbeachteten Rückkehr in den Ski-Weltcup für die nächste Schrecksekunde gesorgt. Nach ihrem Trainingsunfall in Cortina d’Ampezzo stürzte die 40-Jährige am Sonntag auch beim Super-G in den Dolomiten, bei dem die Italienerin Federica Brignone einen umjubelten Heimsieg feierte. Kira Weidle-Winkelmann schied nach einer völlig verkorksten Fahrt aus, Emma Aicher wurde gute Zehnte.