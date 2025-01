Nach Trainingssturz: Tschechin Nova im künstlichen Koma

Die 26-Jährige war am Freitag in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt.

Große Sorge um Tereza Nova: Die tschechische Skirennläuferin ist nach ihrem heftigen Sturz am Freitag während des Trainings für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen in ein künstliches Koma versetzt worden, das gab der tschechische Skiverband am Samstag bekannt.