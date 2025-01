Bitter! Olympiasiegerin verpasst auch die WM

Die verletzte Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova (29) wird auch die anstehenden Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) verpassen. Wie Vlhovas italienischer Trainer Mauro Pini am Montag mitteilte, habe sich die Slowakin noch immer nicht ausreichend von dem vor genau einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss erholt. Stattdessen habe sie nun bereits die Olympischen Spiele in Cortina 2026 im Visier.

„Wir hatten gehofft, sie würde in Topform sein, um um die Medaillen zu kämpfen, aber das wird leider nicht möglich sein“, sagte Pini. Vlhovas Knie-Rehabilitation scheine zwar „endlich auf dem richtigen Weg zu sein und zeigt Tag für Tag ermutigende Fortschritte“, so Pini weiter, doch „Rückschläge im Dezember und Januar“ hätten die Chance auf eine WM-Teilnahme genommen.

Im Dezember hatte Vlhovas Team erklärt, dass ihre Rehabilitation durch Probleme am Knorpel verlangsamt worden sei. Die Kreuzbandverletzung hatte sich die frühere Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin von 2021 in ihrem Heimatland bei einem Sturz im Weltcup-Riesenslalom in Jasna zugezogen.