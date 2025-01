Ski alpin: Kein deutsches Sensations-Comeback

Andreas Sander laboriert seit vergangenem Sommer an einer schwerwiegenden Zellerkrankung, hofft aber auf eine Rückkehr zum kommenden Winter.

Andreas Sander laboriert seit vergangenem Sommer an einer schwerwiegenden Zellerkrankung, hofft aber auf eine Rückkehr zum kommenden Winter.

Skirennläufer Andreas Sander wird in dieser Saison wie erwartet keine Rennen mehr bestreiten.

Der WM-Zweite in der Abfahrt von 2021 laboriert seit dem vergangenen Sommer an einer schwerwiegenden Zellerkrankung (Mitochondriopathie).

Ski alpin: Kein Sander-Comeback

Er sei „sehr happy“ mit seiner „derzeitigen Situation“ und „optimistisch“, dass er zurückkehren werde, sagte der 35 Jahre alte Sauerländer am Rande der Weltcup-Rennen in Kitzbühel, wo am Samstag (11.30 Uhr/ZDF) die Abfahrt ausgetragen wird.