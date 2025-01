Tränen in der ARD: Neureuther lässt Gefühlen freien Lauf

Felix Neureuther sorgt in Wengen für einen hochemotionalen Moment: Vor laufenden Kameras fließen in der ARD Tränen.

Der ehemalige Skirennfahrer und der norwegische Sieger des Slalom-Klassikers von Wengen lagen sich in der ARD in den Armen. Wie es zu dem rührenden Moment gekommen war?

Neureuther analysierte an der Seite von TV-Moderator Markus Othmer gerade das Rennen und lobte dabei McGrath, der eine lange Durststrecke durchgemacht hatte, in höchsten Tönen.

Neureuther schwärmt - McGrath überwältigt

„Was der Bursche heute mental vom Kopf her geleistet hat, das war so schlau, so clever. Vom Feinsten“, schwärmte Neureuther. Und genau in diesem Moment tauchte der Gelobte vor den ARD-Kameras auf.