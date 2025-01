"Vermisse sie unglaublich": Ski-Star mit emotionaler Botschaft

Im vergangenen Dezember war ihre enge Freundin Sophie Hediger bei einem Lawinenunglück in Arosa gestorben. „Sophie ist bei jedem Lauf mit mir dabei - ganz nah. Ich fahre nun auch für sie“, erklärte Kasper jetzt.

Trauer um tote Freundin

Als Nächstes steht das Rennen am Kronplatz an - Kaspers Lieblingsrennen. Das Rennen bekommt für sie jetzt eine noch größere Bedeutung.

Kasper und Hediger verbrachten in den vergangenen Jahren viel Zeit miteinander, trainieren sogar zusammen. „Es ist extrem schwierig, dass sie nicht mehr da ist. Ich vermisse sie unglaublich“, sagte Kasper.

Vor allem in ihrer härtester Zeit war die Freundin immer für sie da: „Sophie war diejenige, die mich so fest unterstützt hat, als ich im Frühling nicht mehr zu Swiss-Ski gehörte. Wir hatten fast täglich Kontakt und ich habe mit ihr unglaublich schöne Stunden erlebt. Diese werde ich nie vergessen.“

Kasper hofft auf die Wende

Der Einsatz am Kronplatz ist der vierte Weltcup-Einsatz für Kasper in diesem Winter. Dann hofft sie auch auf die ersten Weltcup-Punkte in diesem Jahr.