Dicker Patzer durchkreuzt deutsche Team-Medaille bei Ski-WM: "Es tut mir extrem leid"

Simon Jocher entschuldigt sich bei Linus Straßer

Straßer war mit seinem Lauf am Ende auch nicht ganz zufrieden. „Es wäre etwas mehr drin gewesen, aber im Zielhang bin ich etwas zu verhalten gewesen“, sagte er und berichtete, die Vorgabe sei gewesen, das Kombi-Rennen als „Trainingslauf“ für den Spezialslalom am Sonntag (9.45 Uhr) mitzunehmen.

Alle Medaillen gingen an die Eidgenossen, Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen holte dabei an der Seite von Loic Meillard sein zweites Gold. Silber ging an Alexis Monney und Tanguy Nef (+0,27 Sekunden), Bronze überraschend an Stefan Rogetin und Marc Rochat (+0,43). Für die Schweiz ist es die dritte Goldmedaille nach den Siegen von Marco Odermatt im Super-G und von Allmen in der Abfahrt.