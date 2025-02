DSV-Talent Rösle überraschend Junioren-Weltmeister

Seit 1988 wartete der DSV auf einen deutschen Junioren-Weltmeister in der Abfahrt. Diese Durststrecke beendet jetzt Felix Rösle.

Ski-Rennfahrer Felix Rösle hat überraschend als erster Deutscher seit 1988 das Abfahrtsgold bei der Junioren-WM gewonnen. Der 20-Jährige vom SC Sonthofen setzte sich im verkürzten und in zwei Durchgängen ausgetragenen Rennen in Tarvisio/Italien am Donnerstag mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Schweizer Philipp Kälin durch. Bronze holte der Österreicher Matthias Fernsebner (+0,14).