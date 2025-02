Ski-WM: Wieder keine Medaille! Dürr hadert mit Bedingungen

Dürr hatte ihre Chancen bereits im ersten Durchgang verspielt , vor dem Finale fehlten ihr 1,21 Sekunden zum Podest. „Es war ganz, ganz speziell heute. Manche haben gewusst, was sie hier tun, aber ich habe mit einigen gesprochen, die nicht wussten, wie sie das hier heute handlen sollten“, klagte Dürr am ZDF -Mikrofon nach dem Rennen über die Bedingungen. „Es war sehr glatt in den fünf, sechs Toren im Steilen, das nahm mir Sicherheit.“

Shiffrin verpasst WM-Rekord

Am Sonntag schließt der Slalom der Männer (9.45/13.15 Uhr) die WM in Saalbach-Hinterglemm ab. Nur Linus Straßer könnte die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) dann vor der ersten medaillenlosen WM seit 2007 in Are bewahren. Zuletzt hatte es auch bei Olympia 2018 keine Podiumsplatzierung gegeben.