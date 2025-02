Großer Kahlschlag bei Ski-WM: Superstar enthüllt Glatze

Von Allmen, Bronze-Gewinner Alexis Monney, Super-G-Champ Marco Odermatt und auch fast alle anderen Mannschaftsmitglieder bekamen mit einem Rasiergerät zunächst große Lücken in die Haarpracht geschert. Inzwischen sind Superstar Odermatt und Co. komplett geschoren und haben ihre neuen Frisuren auch der Öffentlichkeit präsentiert.

Odermatts Freundin „nicht so begeistert“

„Es zieht etwas um die Ohren“, berichtete Odermatt am Montag bei Servus TV. Freundin Stella sei „nicht so begeistert“ gewesen, „aber es ging dann schnell in eine gute Richtung. Und die Haare wachsen ja wieder nach.“