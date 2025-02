Kronprinz von Allmen neuer Abfahrtskönig

Neureuther: „Das kannst du nicht lernen“

Odermatt verärgert nach Abfahrt

Baumann bester Deutscher

Wie Odermatt vor zwei Jahren in Courchevel gelang auch von Allmen in Saalbach-Hinterglemm der erste Sieg seiner Karriere in der Abfahrt. Zuvor war er in dieser Saison im Weltcup in Gröden hinter Odermatt und in Wengen hinter seinem Teamkollegen Monney schon jeweils Zweiter. In Wengen hatte er dafür den Super-G gewonnen - vor Kriechmayr, der sich am Tag danach in der Abfahrt verletzte.